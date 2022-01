Jakmile úřad schválí žádost o územní rozhodnutí, začne příprava dokumentů pro stavební povolení na první dům. „Doufáme, že stavební povolení získáme na přelomu let 2022 a 2023. Hned poté zahájíme výstavbu,“ řekl Rosenbaum.

Na místě Primony budou stát tyto bytové domy:

Ambiciózní plány investora opatrně vítá také město. „Pokud se podaří uskutečnit projekt v jeho plánovaném rozsahu, bude se jednat o největší bytovou výstavbu v České Třebové od zbudování místních sídlišť ve druhé polovině minulého století,“ popsal mediální asistent radnice Jiří Holý s tím, že Česká Třebová je připravena s investorem maximálně spolupracovat.

Realizace všech čtyř bytových domů by měla začít do pěti let od zahájení výstavby. „V každém domě bude 35 až 40 bytů velikosti od 2+kk do 4+kk. Horní byty budou mít terasy s nádhernými výhledy, na vybrané spodní zase budou navazovat soukromé zahrádky,“ řekl Rosenbaum. V každém bytě by měl být také nebytový prostor – kóje pro uložení předmětů. VÍCE ZDE

Textilní výroba na Parníku, dnes jedné z městských částí v České Třebové, začala už v polovině 19. století. Přežila kruté časy druhé světové války, kdy továrnu převzali Němci a dlouhá řada zaměstnanců odešla na nucené práce. Textilka ustála znárodnění během komunistické éry, které však znamenalo zpomalení rozvoje. Po revoluci na začátku 90. let přišly snahy o znovuobnovení činnosti, avšak marně. Společnost skončila v likvidaci, a tak stěny, které by mohly mnohé vyprávět, poskytovaly útočiště jen lidem bez domova a vandalům, kteří torzo kdysi slavné továrny jen více ničili. A výjimkou nebyli ani lidé, kteří si z areálu udělali černou skládku.

Cílem nyní je, aby se první obyvatelé nových domů mohli stěhovat už v první polovině roku 2023. Podle Rosenbauma lze při současném nárůstu cen stavebního materiálu a předpokládané inflaci jen stěží odhadnout finální ceny bytů.

„Nicméně se chystáme oslovit zájemce z řad střední příjmové skupiny obyvatelstva. Rozhodující bude pro nás rozumná kvalita. Nechceme stavět levné byty a využívat laciné materiály,“ popsal vizi investora Rosenbaum.

Aby byly byty dostupné, uvažují také nad tím, že část projektu bude koncipovaná jako družstevní bydlení. Tím by investor vyšel vstříc zájemcům, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou nebo nechtějí žádat o hypotéky.

Firma nejdříve projednávala možnost přestavět už existující budovu. Podle Rosenbauma převládala snaha budovu využít a pozemek doplnit takovými stavbami, které by na ni architektonicky navázaly.

„Bohužel však podrobný statický posudek ukázal, že nelze zachránit nejen zadní skelet, ale ani přední část původní budovy továrny. Až po finálním verdiktu statika jsme se rozhodli pro kompletně novou výstavbu. Demolice objektu je pro nás komplikací časovou i finanční, ale bohužel neexistuje jiné řešení,“ vysvětlil Rosenbaum.