Na Králicko opět vyjedou historické vlaky, spanilé jízdy zahájí Rosnička

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 90 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě DĚLNÍK VE VÝROBĚ - BRIGÁDA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Jedná se o letní výpomoc takzvanou "brigádu". , MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Česká Třebová, Práce je ve dvousměnném režimu, ranní směna od 6:00 do 14:30, odpolední od 14:30 do 22:30., Nástup 16.7.2018 nebo 1.8.2018 nebo 15.8.2018, případně dle dohody., Práce je převážně ve stoje, občas je nutná i ruční manipulace. Vhodné především pro studenty.. Pracoviště: Korado, a.s., Bří Hubálků, č.p. 869, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Pavla Kolářová, +420 465 506 343.