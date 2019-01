Orlickoústecko /FOTO/ - Dopravce bude nově od prosince zajišťovat železniční dopravu z Ústí nad Orlicí na Králicko. Zvažuje také přidání zastávky na hlavní trati.

Letohrad, Lichkov a Jablonné nad Orlicí, to byla tři nádraží, kde v sobotu vůbec poprvé zastavil Leo Express. Nestál tu náhodou, právě tento dopravce má od změn jízdních řádů v prosinci letošního roku zajišťovat dopravní obslužnost z Ústí nad Orlicí na Králicko.

Jízdenky i přes mobil

Prezentační akce zaujala na všech třech místech desítky lidí, kteří si mohli projít vlak od začátku do konce a také se usadit do všech sedaček, kterými vlaková jednotka zvaná Flirt disponuje, a to v economy, bussiness i premium třídě. Flirt bude nasazen na spěšných vlacích do Pardubic, trať mezi Ústím nad Orlicí a Králickem pak bude obsluhovat pět jednotek motorových vlaků Alstom Lint, které nyní procházejí procesem schválení.

Prakticky se toho pro cestující na trase z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora a z Dolní Lipky do Hanušovic tolik nezmění. „V Letohradě, Jablonném nad Orlicí a Králíkách budou pokladny, jízdenky si budou cestující moci zakoupit i u vlakvedoucího ve vlaku a možné je to i přes internet a v mobilní aplikaci,“ uvedl ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku Jakub Svoboda s tím, že platit by měl i tarif IREDO a nyní společnost s Českými drahami řeší i vzájemné uznávání jízdních dokladů, tedy i pro pracovníky drah nepostradatelných „režijek“. Samozřejmostí pro cestující pak je připojení k wi-fi, bezbariérovost souprav či klimatizace.

Společnost také řeší přidání komerční zastávky na hlavní trase, ve hře je Ústí nad Orlicí, Česká Třebová či Choceň. Rozhodnuto má být v dubnu.