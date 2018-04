Na koupališti „mastili“ karty

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka 23 000 Kč

Odborní asistenti v administrativě Technicko-administrativní pracovník/nice. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný ihned, Místo výkonu práce: Řetová č.p. 82, 561 41 Řetová, Požadujeme:, - SŠ vzdělání s maturitou (technického směru vítáno), - aktivní znalost AJ, - ŘP sk. B, - samostatnost, pečlivost, - praxe vítána, Náplň práce: , - zpracování zakázkových listů, - zadávání do výroby, - objednávání materiálu potřebného pro výrobu, - kalkulace výrobků, - kontrola a měření hotových výrobků, - příjem objednávek do IS, Nabízíme: , - práci v zavedené společnosti s více jak 20-ti letou působností na trhu - zabývající se prodejem a výrobou nerezových komponentů, - příspěvek na stravování, - práci v příjemném kolektivu, - pololetní odměny, - 13. plat, Kontakt: telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Armat spol. s r.o., 561 41 Řetová. Informace: Milota Blažková Faltusová, +420 602 615 309.