Na jawách dojeli z Klášterce až k Baltu.

Po přípravách tak pět „M“ ve složení Martin Lux, Martin Sabota, Martin Plevák, Miloš Hofman a Marek Živný 12. dubna vyrazili za dobrodružstvím. „Náš cíl byl dorazit na sever Polska k Baltskému moři. To se nám podařilo v pondělí 15. dubna, tedy třetí den po našem odjezdu z Klášterce nad Orlicí,“ prozrazuje Martin Lux.

Strach o stroje

Obav, zda stroje vydrží cestu, bylo víc než dost, a proto s sebou „cirkus trapičů malých kubatur“, jak sami sebe nazvali, vezl spoustu náhradních dílů. „Dalo by se říct, že jsme většinu potřebovali. Naštěstí se během cesty nestalo nic závažného, s čím bychom si nedokázali poradit. A když se náhodou objevila závada, kterou jsme sami nevyřešili, objevil se pán, který měl dílnu, nabídl pomoc a například rozbitý stojánek byl svařen. Díky této poruše jsme měli možnost prohlídnout si jeho poklady v podobě starých motocyklů,“ popisuje Lux.

„Tento pán však nebyl jediný, který nás u našich sousedů Poláků potěšil. Obyvatelé k nám byli příjemní, kdo nás uviděl tak se usmíval. I řidiči, kteří se za námi museli kilometry táhnout, zamávali nebo i zastavili a vyfotili si nás. Jejich vstřícnost nám pomohla i při hledání ubytování, které nebylo předem domluvené. Vše předčil nyní již náš kamarád Roman, který nás ubytoval u sebe doma a ještě nás se ženou bohatě pohostili a vybavili nás svačinami na celý další den. Bylo to něco neuvěřitelného, co pro nás vlastně cizí lidé udělali a s jakou důvěrou a bez rozmýšlení nás vzali k sobě,“ dodává.

Cílem původně byla města Leba a Gdaňsk, cesta trvala tři dny. Parta do Polska dojela ve večerních hodinách. „Jízdu po pláži při západu slunce jsme si užívali jak malí kluci a nechali naše české stroje ochutnat slanou mořskou vodu. Na severu jsme se zdrželi a projeli jsme poloostrov Hel, prohlédli si přístav, vojenská opevnění na pobřeží a chtěli se svézt na trajektu. To se nám bohužel vzhledem k ročnímu období nepodařilo a museli jsme se Gdaňskou zátokou vracet po vlastních kolech,“ vzpomíná Lux a prozrazuje i to, že z návštěvy Gdaňsku nakonec sešlo.

Cesta zpět

„Už během cesty na sever jsme si uvědomili, že naše jawy opravdu nejsou městskými motocykly a popojíždění na semaforech v hustém městském provozu by jim neprospělo. Namísto toho jsme navštívili menší město Sopoty a poté již vyrazili na cestu zpět ke Klášterci,“ dodává Lux.

Nutno podotknout, že pětice dobrodruhů své stroje pořádně prověřila. „Dokázali jsme denně ujet více a více kilometrů poslední den dokonce 280 kilometrů. Ano, je to neuvěřitelné. Ještě při odjezdu bych tvrdil, že není možné za jeden den na našich strojích ujet tolik, ale jde to,“ směje se Lux. Celkově řidiči na své cestě najeli 1 666 kilometrů a měli zhruba 20 drobných závad na pěti strojích. „I když byly drobné, některé nás pěkně potrápily, ale 20. dubna jsme překročili hranice zpět do České republiky,“ shrnuje dobrodružství Lux.

(mag, tz, zr)