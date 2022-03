Například do SkiResortu Černá hora-Pec v Krkonoších vyrazilo o víkendu kolem 14.000 lidí. "Lyžuje se na 50 kilometrech sjezdovek, denně je večerní lyžování, Černohorská sáňkařská cesta je otevřená. Ač se to z nížin nezdá, na sjezdovkách je kolem 1,5 metru sněhu a opravdu stojí za to, vyrazit," řekla mluvčí resortu Zina Plchová. I běžecké trasy kolem střediska jsou upravené.