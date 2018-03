Na gympu vybudují nové laboratoře. Za 16 milionů korun

Ústí nad Orlicí – Zdejší gymnázium se dočká nových laboratoří.

Dodavatelská firma ve středu převzala staveniště. „Na gymnáziu budou vybudovány nové laboratoře a pořízeno vybavení laboratoří přírodovědných předmětů v celkové hodnotě za necelých 16 milionů korun. Projekt bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval krajská radní pro školství Bohumil Bernášek.



Projekt počítá s vestavbou odborných učeben do podkroví, vybudováním osobního výtahu a modernizací a vybavením šesti odborných učeben, konkrétně fyzikální a chemické laboratoře, chemické posluchárny, biologické posluchárny a počítačové a multimediální učebny. „U všech odborných učeben je navrženo nové technické vybavení jako projekční technika, PC nebo laboratorní přístroje, v některých učebnách je navržena modernizace vybavení nábytkem. Projekt také řeší rozvoj vnitřní konektivity školy a připojení k internetu,“ řekl radní Bernášek.



„Díky projektu získá naše škola nové vybavení do výuky, ale zároveň se vyřeší i některé již zastaralé provozní záležitosti. Pro nás to bude určitě obrovský posun vpřed,“ podotkl ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí Marek Hoffmann s tím, že hlavní práce, které zasáhnou počítačovou síť a znemožní běžný provoz, jsou plánovány na letní prázdniny. (daf, zr)