Na financování sociálních služeb v kraji půjde letos skoro miliarda

Pardubický kraj - Po loňském roce, který byl velmi náročný a zároveň přelomový ve financování sociálních služeb, získal letos Pardubický kraj dotaci na sociální služby přes 769 milionů korun. Je to o 185 milionů více než kolik kraj obdržel vloni.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Bylo to složité období, kdy vláda na jedné straně zvyšovala platy v sociálních službách, ale na straně druhé některá zvýšení nepromítla do dotací krajům. Nakonec se po mnoha jednáních vše podařilo dotáhnout do zdárného konce a věřím, že nám to významně pomůže ke stabilizaci sociálních služeb a udržení zaměstnanců,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Podpoří 248 žádostí

Dotační řízení na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro letošní rok vyhlásil Pardubický kraj už vloni na podzim. „Celkem bylo přijato 258 žádostí s požadavkem 831,8 milionu korun. V dotačním řízení jsme navrhli podpořit 248 sociálních služeb částkou 741 milionů korun. Zbylých 28 milionů bude převedeno do dalšího kola dotačního řízení, které bude vyhlášené v červenci,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Zahálková.

Společně s těmito dotacemi je navržena podpora sociálních služeb přímo z krajského rozpočtu. Pro letošní rok Pardubický kraj počítá s částku 24 milionů korun pro 113 sociálních služeb.

Financování preventivních sociálních služeb je současně zajištěno rovněž ze dvou evropských projektů ve výši více než 100 milionů ročně. Kromě azylových domů, sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, rané péče a dalších preventivních služeb jsou od letoška z evropských zdrojů dotovány i terénní služby pro rodiny s dětmi.

Peníze přijdou i z EU

Pardubický kraj byl úspěšný také v případě dvou projektů z operačního programu Zaměstnanost, díky nimž bude možné nejen zkvalitnit a zefektivnit zajištění sítě sociálních služeb, ale také podpořit a rozšířit preventivní služby pro ohrožené rodiny a děti.

„Projekt Rozvoj sociálně aktivizačních služeb v Pardubickém kraji je projekt, díky kterému budou dva roky financovány terénní služby pro rodiny s dětmi a budou moci být také rozšířeny dle potřeb z území. Jedná se o služby, které pomáhají ohroženým rodinám a jejich dětem tak, aby děti nemusely být odebírány z těchto rodin a aby se stabilizovala situace v rodinách v krizových případech,“ uvedl radní Šotola.

„Poprvé je do projektu zapojen také Dětský domov Holice, který bude poskytovat podporu rodinám, jejichž děti jsou umístěny do dětského domova a u nichž je reálné, aby se vrátily do biologické rodiny,“ dodal Pavel Šotola.

Tyto služby budou mít zajištěné financování z evropských zdrojů ve výši 89 milionů korun v tomto i příštím roce. Kraj bude služby spolufinancovat částkou 4,6 milionu.

Druhý projekt je určen na přípravu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a systémové změny v oblasti elektronické aplikace pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem je usnadnění komunikace při podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování, příprava víceletého financování služeb z rozpočtu kraje, zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na sociální služby. Projekt byl zahájen vloni a skončit by měl za dva roky.