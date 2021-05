Stavba hotelového komplexu v lokalitě Nad Slonem bude podle nejnovějšího rozhodnutí krajského úřadu moci začít. Společnosti Vakabrnocz tedy nic nebrání v tom požádat o stavební povolení a následně začít s vybudováním apartmánových domů a centrální budovy. Součástí má být restaurace a wellness centrum. Nový areál nabídne také venkovní bazén a parkoviště pro více než 150 hostů. Přepracovaná verze projektu pak počítá s 324 ubytovacími lůžky. Nová výstavba místní dočasně omezí, obec si však slibuje, že se zvýšením ubytovací kapacity obyvatelům uleví. „Ubytovací lůžka mohou být pro místní nakonec ku prospěchu celé věci. Slibujeme si od toho, že se otočí poměr jednodenních a vícedenních návštěvníků,“ vysvětlil starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Jednodenní návštěvníci podle Nováka zatěžují dopravu a vícedenní návštěvníci pro obec znamenají významný ekonomický přínos. „Lidé tady budou trávit delší dobu, takže to zaměstná i místní,“ zmínil.

Jednodenní turisty Dolní Morava neláká jen na přírodu, v obci se nachází řada dalších atrakcí. Oblíbená je například Stezka v oblacích či bobová dráha. Do budoucna by pak mohl být vystavěn visutý most, který povede vysoko nad údolím. Ředitel resortu však upozorňuje, že tento projekt je prozatím v jednání. „Most je ve fázi úvah a příprav a v tuto chvíli je předčasné se o tomto projektu bavit v konkrétnějších souvislostech,“ objasnil pro Deník Palán.

K takovým turistickým atrakcím se zastupitelstvo obce staví spíše skepticky. „Tato atrakce je v územním plánu vyznačena dlouho, snad ještě před Stezkou v oblacích. Dnes bychom se k takové věci stavěli jinak a s daleko větší opatrností,“ vysvětlil Novák.

Ředitel resortu chce ale na Dolní Moravu přilákat nejen české turisty. „Atraktivit, které chystáme je celá řada. Jsou součástí uceleného investičního plánu na období nejbližších pěti let a zahrnují doplnění a rozšíření nabídky tak, aby resort byl plně konkurenceschopnou a v mnoha ohledech jedinečnou destinací nejen v České republice, ale i regionu střední Evropy,“ řekl Palán.

Proti výstavbě hotelu se však staví ochránci přírody, kteří upozorňují na výskyt chráněného chřástala polního. To však krajský úřad nebere v potaz, a tak rozhodl, že chystaný zásah do přírody nemůže prostředí více narušit. To už totiž stávající výstavbou poznamenáno je. „To je ta nejhorší argumentace, kterou může kraj použít,“ uvedl Slavomír Bušín z Českého svazu ochránců přírody, který zároveň podal proti rozhodnutí krajského úřadu odvolání. „Státní ochrana přírody tím popírá základní principy toho, proč se například vyhlašují ptačí oblasti,“ vysvětlil s tím, že takové jednání svědčí o selhání ochrany přírody.