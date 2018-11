Na co kam: Otevřou dveře

Letohrad /POZVÁNKY/ - Průmyslová střední škola v Letohradu v pátek pořádá Den otevřených dveří, a to od 13 do 18 hodin. Otevřeno bude i v sobotu od 8 do 13 hodin, další termíny jsou pak v lednu. Škola nabízí studium v maturitních i učebních oborech.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Tipy Deníku

Průvod vyrazí s lampiony v ruce

(11. 11. od 16.00 hodin)

Už třináctým rokem pořádá Rodinné centrum Rosa v České Třebové Svatomartinský průvod. Podej lampionů a dalších věciček začne v Javorce v 16 hodin, průvod vyjde o hodinu později.



Večer věnovaný pouze ženám

(11. 11. od 19.00 hodin)

Divišovo divadlo v Žamberku bude v neděli patřit Ladies night. Promítat se bude česká komedie Ten, kdo tě miloval, chybět nebude losování o ceny i něco dobrého k pití. ČTĚTE TAKÉ: Pokřtí nové CD

Autor: Iva Janoušková