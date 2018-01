Na cestu zpět nedostala sanitu

Orlickoústecko - Na Orlický deník se obrátila dvaasedmdesátiletá Helena Dvořáková z Lanškrouna se stížností na Orlickoústeckou nemocnici.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na Štědrý den začala krvácet, gynekologický problém trval celý den, a tak si zavolala záchranku. Z nemocnice byla propuštěna po vyšetření a nasazení antibiotik.

„Sdělili mi, že sanitku zpět mi nedají, vlaky ani autobusy navečer na svátek už nejezdily, že si mám objednat taxíka. Ten by mne stál cca osm set a já měla u sebe jen stovku. Po zaplacení poplatku a kdybych si zaplatila taxíka, tak už bych neměla pomalu na jídlo, protože z důchodu devět tisíc po zaplacení nájmu na ostatní skutečně zbývá žalostně málo,“ zlobí se paní Dvořáková.

Pomohli cizí lidé

Z nemocnice se domů vydala pěšky. Když si na chvíli za městem sedla, zastavilo jí auto. „Přesto, že ti lidé jeli do České Třebové, byli z Rychnova na Moravě, mne v sedm večer odvezli do Lanškrouna,“ děkuje za nezištnou pomoc. „Sanita, která se vracela zpátky zpět do Lanškrouna prázdná, mne nevzala, že prý nesmí. Tak to jsme to tedy dopracovali,“ postěžovala si paní Dvořáková.

Stížnost řešil Orlický deník s Orlickoústeckou nemocnicí. Podle Dušana Korela z oddělení komunikace a marketingu Nemocnice Pardubického kraje nemá nemocnice od pacientky souhlas se zveřejňováním informací o jejím zdravotním stavu, proto může reagovat jen v obecné rovině.

„Pro žádného člověka není příjemné řešit zdravotní obtíže právě na Štědrý den. Rovněž tak chápeme, že možnost cestovat hromadnými dopravními prostředky ve večerních hodinách na Štědrý den je velice komplikovaná. Proto je nám líto, že paní Dvořáková neprožila příjemný sváteční den a večer,“ uvedl a pokračoval. „Je však potřeba uvést, že transport nemocných hrazený z veřejného zdravotního pojištění se řídí zákonem č 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Ošetřující lékař indikuje transport s ohledem na zdravotní stav nemocného a dle metodiky VZP ČR. V ní je jednoznačně uvedeno, že transport musí být vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních, jako je například špatné dopravní spojení a podobně.“ Podle mluvčího nemocnice tedy u pacienta, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, je schopen pohybu bez pomoci a je soběstačný, není možné poskytnout sanitku k odvozu. „Ošetřující lékař tedy postupoval plně v souladu s výše uvedeným zákonem,“ dodal ke stížnosti.

Dopis paní Dvořákové z Lanškrouna byl uveřejněn na Facebooku a má velký čtenářský ohlas.