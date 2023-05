O víkendu opět v Ústí nad Orlicí zaburácejí motory závodních speciálů, silnice na Andrlův chlum se stane 27. a 28. května dějištěm 66. a 67. ročníku tradičního automobilového závodu do vrchu Ústecká 21, memoriál Miroslava Urbana 2023. Diváci se mohou těšit na soudobé i historické závodní speciály, a bude na co se dívat, přihlášeno je přes 100 jezdců. Tréninky a závodní jízdy začínají po oba dva dny v 9 a 13 hodin.

Ústecká 21 klepe na dveře | Foto: archiv závodů

Na závody zve orlickoústecká radnice. Ústecká 21 je zařazen do seriálu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu soudobých automobilů, Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických vozů, Česká trofej ZAV, Mistrovství Slovenské republiky v závodech do vrchu soudobých automobilů a Mistrovství Slovenské republiky v závodech do vrchu historických automobilů.

