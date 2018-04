Na Andrláku zřejmě singltreky nebudou

Ústí nad Orlicí - Ústečtí zastupitelé zamítli další pokračování Bike resortu Orlicko - Třebovsko, který předpokládal budování singltreků na Andrlově chlumu.

Ilustrační fotoFoto: Pavel Horník

Na budování terénních sjezdových tras pro horská kola žádají o dotace společně Češi a Poláci. První hromadná žádost Orlicko - Třebovska neuspěla, projekt byl vyřazen kvůli nedostatkům na polské straně. Výrazně štíhlejší druhá verze už uspěla a singltreky se letos začnou budovat v České Třebové na Pekláku.

Ústečtí zastupitelé před pár dny rozhodovali, zda se město zapojí do další výzvy. „Město Ústí nad Orlicí se nebude účastnit případného pokusu o dotaci v rámci Singletrack Glacensis III,“ shrnul stanovisko zastupitelů starosta Petr Hájek. V diskuzi zazněly různé argumenty pro i proti projektu. Na singltrecích kolem Andrláku by se rád projel i zastupitel Jiří Holubář, který se aktivně věnuje sportu, ale vynaložené náklady vnímá jako nemalé a město má podle něj jiné priority. „Existuje spousta smysluplnějších věcí, které by měly a mohly být financovány a nebo spolufinancovány z rozpočtu města. Bohužel vyhlášené dotace se tak nějak míjí s potřebami města. Například DDM, sociální oblast, infrastruktura, životní prostředí… Měli bychom směřovat finanční prostředky města tam, kde jsou potřeba, a ne tam, kde jsou dotační možnosti,” řekl Deníku a dodal, že pokud chce město podporovat cyklistiku a zdravější životní styl, přijde mu smysluplnější věnovat finance na zlepšení podmínek pro rozvoj cyklodopravy přímo ve městě.

Někteří zastupitelé odmítli zapojení města do projektu z důvodu, že v předkládané verzi byly pouze dva sjezdy vysoké obtížnosti, je málo atraktivní pro široké využití a postrádá okruh. Poukazovali na to, že Andrlák je známým výletním místem a mohlo by docházet k ohrožení pěších neurvalými cyklisty.