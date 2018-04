Vysoké Mýto - Historickým městem roku se staly Slavonice. Uspělo i Vysoké Mýto a Brtnice.

Vysoké Mýto získalo cenu ministryně.Foto: Marie Lněničková

Republikové finále soutěže Historické město roku zná letošní výsledky. Na stupních vítězů v úterý stanulo i město Vysoké Mýto, které obdrželo Cenu ministryně pro místní rozvoj za vynikající výsledky v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2017.

Historickým městem roku se staly Slavonice, v „top trojce“ byly s Mýtem i Brtnice. „Účast našeho města v užší nominaci považuji za mimořádný úspěch. Je to ocenění práce jak volených představitelů města, tak i úředníků, kteří mají památky na starosti,“ uvedl starosta František Jiraský.

„V poslední době se památkám věnujeme trochu systematičtěji a soustavněji než v minulosti. Do jisté míry je to dáno i tím, že od předchozích oprav už uplynula řada let. Ocenění naší práce je pro nás závazkem do budoucnosti,“ dodal starosta.

Dostali i peníze

V roce 2017 město rozdělilo z Programu regenerace více než 1,8 milionu korun, které byly použity na pět památek. Za vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017 město obdrželo 100 tisíc korun od Ministerstva kultury ČR a finanční dar 75 tisíc korun od Pardubického kraje.

S Cenou ministryně pro místní rozvoj město dostalo dalších 100 tisíc korun určených na opravu památek.