V. Mýto – V neděli bylo na vysokomýtském letišti zahájeno Plachtařské mistrovství České republiky juniorů. V následujících 14 dnech bude usilovat o získání poháru pro vítěze více než třicítka mladých lidí z celé země.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radka Doležalová

Akce, pořádaná pod záštitou ministryně školství Kateřiny Valachové, je mimořádná jak svým rozsahem, tak technickou náročností.

Junioři ve věku 15 – 25 let budou ve Vysokém Mýtě soutěžit až do 12. srpna v tak zvané klubové třídě. Jedná se o nejrozšířenější třídu, kde závodí větroně s rozpětím křídel do 15 metrů a bez použití vodní přítěže. Počet registrovaných účastníků se vyšplhal na 33.

Mezi piloty je i sedm dívek a nejmladšímu ze závodníků je 17 let.

POMÁHAT BUDE I LEGENDÁRNÍ ČMELÁK

Aby se tak velké množství větroňů dostalo co nejdříve do oblak, musí být připraveno na letišti dostatečné množství motorových letadel. Organizátoři předpokládají, že všechny větroně budou každý den takzvaně nahoře nejpozději do 40 minut. K tomu bude ve Vysokém Mýtě sloužit 6 vlečných letadel včetně jednoho ultralightu. Využit bude dokonce legendární Čmelák, kterého spíše známe jako práškovací letoun.

A jak konkrétně plachtařské závody vypadají? Každý den se určí trať, která má minimálně tři body a které pilot nesmí minout. Délka takové tratě se pohybuje od 100 až do 500 kilometrů. A díky schengenskému prostoru může například vést nad nedaleké sousední Polsko. Vyhrává pak ten, který stanovenou trať překoná nejrychleji. Při tom ho však pochopitelně limituje aktuální počasí či uzavřený letecký prostor např. pro armádní lety. Každý den se vyhlašují vítězové jednotlivých disciplín a na závěr mistrovství celkový vítěz.

ČESKÁ REPUBLIKA JE PLACHTAŘSKÁ VELMOC

Pořádané mistrovství republiky ve Vysokém Mýtě je důkazem, že Česká republika stále patří k plachtařským velmocem se solidní členskou základnou. Zmíněných 33 juniorských účastníků z celé země není totiž tak obvyklá věc. Například sousední Rakousko či Slovensko mistrovství juniorů vůbec nepořádají. Účast na takovém podniku by totiž u nich nepřekročila více jak deset závodníků. My ovšem můžeme stavět na skutečně dlouhé tradici výcviku mladých pilotů. Ta začala za první republiky vznikem Masarykovy letecké ligy, pokračovala přes Svazarm a trvá až dodnes v rámci klubového létání. (tz)