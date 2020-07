Zastavení městského okruhu:

A1 náměstí Přemysla Otakara II.

A2 Vodárenská věž

A3 Botanická zahrada

A4 Jungmannovy sady

A5 kostel Nejsvětější Trojice

A6 náměstí Vaňorného

A7 Havlíčkovy sady

Vysokomýtská radnice má v plánu, že půjde o první naučnou stezku, mají vzniknout další.

„Jde o akci, kterou jsme připravovali více než rok, bylo vytipováno sedm lokalit,“ uvedl místostarosta Martin Krejza. „Je to první z naučných stezek, kterou zde chceme vytvořit, takzvaná historická. Máme v plánu ještě další procházkové okruhy – přírodní a poté duchovní, který by vedl po církevních památkách ve Vysokém Mýtě a okolí. Do nich se pustíme v dalších letech,“ dodal místostarosta.

Naučná stezka vede z náměstí Přemysla Otakara II. městskými parky a kolem historických památek, je dlouhá zhruba tři kilometry. Kromě popisek lze využít i QR kódy, které umožňují majitelům „chytrých“ telefonů načíst obsah webových stránek. Přibližují historii města, jeho památky či významné osobnosti. Například druhé zastavení u Vodárenské věže nabízí informace o podzemí pod měšťanskými domy. Vysoké Mýto mělo stejně jako například Znojmo rozsáhlý podzemní labyrint, sklepení sloužilo pro ukládání věcí či potravin, ale i jako úkryt. Postupem doby však začalo docházet k zazdívání spojovacích průchodů a zasypávání sklepení.

Materiál, který byl užit na informační panely, je corten, korozivzdorná ocel. Ve Vysokém Mýtě byl použit už loni při výrobě kašny do revitalizovaného parku Otmara Vaňorného. Kašna má plášť z cortonového plechu připomínajícího rezavý kov.