Tradiční mykologická poradna na zámku v Chocni se kvůli koronavirovým opatřením otevřela déle než v jiných houbařských sezonách.

Pomáhat s určováním nálezů hub budou odborníci od června každé pondělí od 15. do 17. hodiny. „Budeme rádi, když začnou houbaři chodit, abychom měli zpětnou vazbu, co se v přírodě objevuje a co roste, protože my sami to nikdy nemůžeme obsáhnout a poradny jsou pro nás v tomto směru obohacující,“ uvedl mykolog Libor Tmej.