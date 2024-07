/VIZUALIZACE PROJEKTU VS. SOUČASNÝ STAV/ Nevoli části veřejnosti vyvolal záměr přeměny pláže u Dlouhého rybníka, která doposud sloužila jako lanškrounské koupaliště, na koupací biotop. Projekt za 85 milionů korun by místním sebral většinu dnes veřejně přístupné neplacené části pláže, kritiku vyvolalo související kácení stromů, údajné celkové znehodnocení zdejšího krajinného rázu i obava, že investice příliš zatíží městskou pokladnu. Kritiky požadované referendum ale radniční koalice těsnou většinou zamítla.

Kvůli plánovanému biotopu dokonce v desetitisícovém městě vznikla petice požadující uspořádání referenda o výstavbě biotopu, kterou podepsalo 1220 lidí. Autoři petice tvrdí, že z okolních vesnic, nikoliv od občanů Lanškrouna, je nanejvýš pár desítek podpisů. Zastupitelé přesto požadavek na vyhlášení místního referenda minulý týden na jejich zasedání po tříhodinové vypjaté diskusi těsnou většinou smetli.

Zmatečně však druhý den poté zapůsobila informace z radnice o výsledku hlasování. „Zastupitelé dali obnově přírodního koupaliště zelenou,“ hlásá titulek radničních novin s dovětkem, že „svými hlasy podpořili pokračování příprav a dali projektu zelenou“.

Ve skutečnosti je přitom projekt jednak připravován již řadu let, jednak zastupitelé nehlasovali o jeho pokračování, nýbrž pouze o vyhlášení místního referenda. To by se uskutečnilo na podzim společně s krajskými volbami.

„Nepřekvapilo mě, že část opozice znovu brojí proti pěknému projektu, stejně jako v minulosti u výstavby polikliniky či LArtu. Jejich snažení přispívá pouze k rozdělení společnosti na dva tábory. Tyto snahy nepřinesou dokončení investiční akce, protože s tímto přístupem by ani jeden z projektů realizován nebyl,“ napsal v článku starosta města Radim Vetchý.

Již uzavřenou petici za vyhlášení místního referenda s vysvětlením důvodů nesouhlasu s biotopem najdete ZDE. Uvedený počet signatářů vyjadřuje jen elektronické podpisy, dalších 1200 bylo fyzických.

I tato informace, že „část opozice znovu brojí proti pěknému projektu“, je ovšem nepřesná. Proti referendu byli totiž jen zastupitelé za radniční koalici, a to ještě ne všichni; dva její zástupci se zdrželi. Koalice má v 21členném zastupitelstvu těsnou většinu 11 mandátů. A naopak celá opozice jako jeden muž hlasovala pro vypsání referenda.

Hlasování zastupitelů Lanškrouna 26. června o vyhlášení místního referenda:

O náladách velké části lanškrounské veřejnosti možná vypovídá i anketa, kterou těsně před jednáním zastupitelstva uveřejnil portál Lanškrounsko.cz. Lidé pod ní měli pomocí jedné ze dvou emotikon vyslovit názor, zda by zastupitelé měli o biotopu vyhlásit referendum. Ze 196 hlasujících nedal „smajlík“ odmítající referendum nikdo.

Celý spor se odehrává na pozadí skutečnosti, že Dlouhý rybník je už nyní, na začátku letní sezony, tak špinavý, že v něm hygienici zakázali koupání. Vodní radovánky by v něm podle odebraných vzorků byly přímo nebezpečné - více ZDE.

Kauza biotopu dokonce kritiky vedla k založení vlastní facebookové skupiny, už má přes 400 členů - ZDE

Autoři petice vyčítají vedení města hlavně nedostatečnou komunikaci s veřejností o projektu. Podle nich byli lidé i zastupitelé postavení před již hotový projekt s mizivými šancemi na pozměňovací návrhy. Kritici spílali starostovi na jednání zastupitelstva rovněž za papalášství a údajně nedemokratický přístup. Starosta naopak označoval aktivisty za populisty.

Celý projekt, výkresy a dokumentaci biotopu najdete ZDE

„Vedení města moc nerozumím. Na jedné straně jakoukoliv kritiku projektu odmítá s tím, že je přesně to, co místní obyvatelé chtějí, biotop je přece určen pro ně. Bude sloužit lidem a lidem se líbí. Na druhé straně se však odmítá přesně těch stejných lidí jednoduše zeptat, zda tomu tak opravdu je. Možná mají strach, rozhodně nestojí o dialog,“ řekla včera Deníku jedna z iniciátorek petice Jana Frühaufová.

„Přetvoření tohoto přírodního místa na lunapark s tobogánem mně osobně hodně fyzicky bolí,“ přidala se další aktivistka Klára Bisová. Biotopové koupaliště podle ní zamezí vstupu do placené zóny lidem, kteří jsou dnes zvyklí přijít na na piknik nebo do přírody. „Zavřou tím kus pěkného a romantického místa, které plno lidí vyhledává pro své volnočasové aktivity,“ uvedla.

Kritici starostovi také vyčítají, že nezapojil do projektování a příprav opozici. To však vedení města odmítá.

„Veřejného projednání v dubnu minulého roku se zúčastnily asi čtyři desítky občanů, kteří měli možnost zapojit se do diskuze, klást otázky a řešit své výhrady. Pozvánku obdrželi i všichni zastupitelé města. Nezazněly zde žádné zásadní výtky. Projektové přípravy tedy pokračovaly až do nynější fáze, kdy je projekt těsně před soutěží o jeho zhotovitele,“ uvedl místostarosta Miloš Smola.

