Konec pandemie a uvolnění karanténních opatření vyhlížejí i muzea v kraji. Novinky pro návštěvníky chystá také unikátní Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě.

TATRA V HLAVNÍ ROLI

První výstava otevřená po nucené přestávce bude věnována automobilům Tatra a československým karosářům, připomene vysokomýtského Sodomku nebo pražského Uhlíka. Lákat bude i na exponáty vytvořené moderní technologií.

„Jedna firma pro nás z poskytnutých materiálů vytvořila 3D model dnes již neexistujícího auta od Sodomky a návštěvníci pomocí 3D technologie, speciálních brýlí a podobně si budou moci automobil prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř. Virtuálně uvidí automobil, který se do dnešních dnů nedochoval a je znám už jen z fotografií,“ popsal chystanou novinku ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

Regionální muzeum převzalo na začátku dubna správu muzea karosářství, které vzniklo v roce 2014 jako zařízení městské. Dohoda města a kraje jeho provoz zjednoduší.

LIMITOVÁNI PROSTOREM

Pardubický kraj má v plánu prostory muzea dál rozšiřovat. Podle náměstka hejtma-na Romana Línka v úvahu připadá areál bývalé zemědělské školy v Popplerově ulici ve Vysokém Mýtě, který kraj vlastní. „To umožní rozvíjet technické zaměření tohoto muzea a umístění i dalších rozměrných exponátů,“ poznamenal Línek.

Expanzi do dalších prostor by muzejníci jen uvítali. V těch současných je jim už těsno. „Říkávám, že se lépe sbírají známky než autobusy, u kterých je to prostorově náročné. Předtím, než vypukla epidemie, jsme dostali od Iveca dar, automobil Tatra 613, který národní podnik Karosa zakoupil v roce 1988 a používán byl ředitelstvím až do roku 1995, poté byl přestavěn na hasičské vozidlo. Za dar děkujeme, je to zajímavý unikát. Potřebujeme však větší prostory, ty nás velmi limitují, ve hře je nyní areál bývalé zemědělské školy, v němž by se daly dělat i ukázky techniky, ale stále jsme na začátku a projednávají se různé varianty,“ dodal Junek.

Muzea mají zavřeno, ale…



V době karantény se muzea snaží udržet kontakt s veřejností alespoň prostřednictvím svých webů a sociálních sítí. Východočeské muzeum Pardubice na Facebooku zavedlo rubriku Tvořte a bavte se s muzeem a vyhlásilo muzejní soutěž Poznáte Pardubice?, vysokomýtské regionální muzeum připravilo sérii videí s čtením regionálních pověstí a zvukové hádanky, muzeum ve Svitavách zadává muzejní kvízy a spustilo YouTube kanál, muzeum v Chrudimi přináší tipy na vycházky do přírody a tvořivé inspirace.