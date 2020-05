Karanténa měla podle ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiřího Junka negativní, ale i pozitivní stránky.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě | Foto: Archiv

Vysokomýtští muzejníci museli zrušit květnovou výstavu (podařilo se ji přesunout na říjen) a řadu doprovodných akcí, ať již dílny pro děti Už vím proč, dědo! nebo procházky po městě s historikem. „Co je pro nás asi nejbolestivější je to, že 6. června měl být 14. ročník Sodomkova Vysokého Mýta, ten jsme pochopitelně museli zrušit, to nás mrzí. Ještě stále je ve hře provizorní alternativa akci přesunout na září, byť by byla v omezenějším formátu. Uvidíme,“ popsal negativní dopady koronaviru Jiří Junek a zmínil i pozitiva.