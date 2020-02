Školáky v kraji čekají příští týden jarní prázdniny a na ně hlásí připraveno třeba provozovatelé vojenských muzeí na Králicku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pokorný

„Tvrz Hůrka má otevřeno každý den mimo pondělků. Vstupy do podzemí prvorepublikové pevnosti jsou připraveny v 10, 12 a 14 hodin. Tvrz Bouda je v zimě uzavřena, avšak pro skupiny předem objednané lze objekt zpřístupnit ve zvláštním režimu,“ informoval Martin Ráboň ze Společnosti přátel čs. opevnění a dodal, že vojenské muzeum v Králíkách je pak otevřeno denně mimo pondělků, a to od 9 do 16 hodin.