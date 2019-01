Pardubice - Výsledek parlamentních voleb by měl být pro ČSSD hlavně poučením do budoucna.

Miroslav Váňa | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Sociální demokracie musí zvolit jiný způsob prezentace, než pro jaký se rozhodla v kampani pro sněmovní volby.

K takovému závěru dospěl staronový pardubický poslanec Miroslav Váňa, který je i šéfem krajského výkonného výboru ČSSD.

„Musí být samozřejmě provedena komplexní analýza výsledku parlamentních voleb, která není otázkou týdne, ale třeba několika měsíců. Každý by však měl začít především u sebe. Už nyní je ale jasné, že je třeba nastolit změny, které vyústí v naprosto odlišný způsob prezentace a práce s veřejností,“ konstatoval Miroslav Váňa.



„Řada členů a sympatizantů ČSSD se až příliš nechala ukolébat rétorikou různých agentur, které v průzkumech veřejného mínění opakovaně uváděly naši stranu jako jasného vítěze voleb. Přiznám se, že i já jsem čekal, že ČSSD v parlamentních volbách získá přes třicet procent hlasů a že bude jednoznačně dominovat. Věřil jsem, že v parlamentu bude mít levice převahu nad pravicí. Výsledek voleb mě velmi překvapil,“ podotkl poslanec, podle něhož zafungovala taktika, která měla za cíl zdiskreditovat osobu celorepublikového lídra sociální demokracie Jiřího Paroubka.



„Také se k volbám ve větší míře dostavili prvovoliči, které přilákala osoba knížete Karla Schwarzenberga. Ten v předvolební kampani působil žoviálním dojmem a vzbuzoval pocit, že do politiky nejde kvůli tomu, aby v ní vydělal velké peníze,“ pokračoval Miroslav Váňa, který v kraji jako jediný z bývalých poslanců obhájil svůj mandát.



„Samozřejmě mi udělalo radost, že mi občané dali důvěru. Nemyslím si, že by si všichni bývalí poslanci v našem kraji zasloužili to, co se jim přihodilo, a to bez rozdílu jejich politické příslušnosti,“ podotkl poslanec za ČSSD.



„Kroužkování bylo výsledkem různých aktivit a iniciativ. Skoro se ukázalo, že je výhodnější být na zadních pozicích kandidátky než na těch nejvyšších. Hodně lidí vůbec nenapadlo, že by kroužkovali i kandidáty na předních místech, protože měli dojem, že ti mají svá místa jistá,“ nechal se slyšet Miroslav Váňa.

„Výsledek parlamentních voleb by pro nás měl být poučením pro nadcházející podzimní komunální a senátní volby,“ uzavřel pardubický poslanec.