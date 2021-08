Bílá cedule s omluvným nápisem „Musíme to opravit“ děsí v letních měsících řidiče pravidelně. Rok 2021 je ale podle všeho specifický. Server Mapy.cz totiž eviduje téměř šest tisíc uzavírek silnic po celé republice.

Ten, kdo v minulých dnech projížděl Pardubický kraj a nenarazil na žádnou z objízdných tras či přímo neprojížděl stavbou, mohl by sám sebe nazvat šťastlivcem. Vždyť přejet z jednoho okresu do druhého může přidělat hlubokou vrásku nejednomu řidiči.

"No letos je to skutečně šílené. V celém kraji snad není jediná hlavní silnice, která by nebyla rozkopaná," postekl si Zdeněk Mlynář z Ústí nad Orlicí, který se živí jako řidič dodávkové služby.

Minulý týden potrápil Orlickoústecko sesuv půdy u Běstovic, který způsobily přívalové deště. Silnice II/316 ve směru na Skořenice je tak zcela neprůjezdná. Podle starostky obce Běstovice Denisy Balášové vzniká nyní v místě provizorní jízdní pruh na druhé straně vozovky. „Po dokončení by se silnice měla v tomto provizorním pruhu otevřít,“ vysvětlila Balášová.

Sesuv v Běstovicích:

Se stavbou za téměř 60 milionů korun začínají v Zámrsku. Na místě obávané křižovatky totiž silničáři staví zbrusu nový kruhový objezd, který má značně usnadnit průjezd nejen na silnici I/35 mezi Vysokým Mýtem a Hradcem Králové, ale také ve směru od Chrudimi. „Pokud vše proběhne bez komplikací, měl by být provoz zahájen 16. října,“ uvedl Richard Hora z týmu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pro účely objízdné trasy bude do té doby zbudována provizorní přeložka silnice I/17.

Důvod, proč je právě letos rozkopaná polovina země, není tak docela jednoznačný. Souvisí nejen s vysokými investicemi do infrastruktury, ale také s četnými opravami mostů. Výjimkou není ani čerpání dotací na opravy kanalizací a sítí v obcích.

Z okresu Ústí nad Orlicí po silnici I/35 se však řidiči jen tak nedostanou. Zbrzdí je kyvadlově řízená doprava v Cerekvici nad Loučnou. A stavaři si neodpočnou ani na Svitavsku. Mezi Gajerem a Lačnovem totiž ŘSD opravuje povrch „pětatřicítky“. Řidiči tak musí s objízdnou trasou počítat minimálně do 31. srpna.

Až do října budou komplikace rovněž na státovce I/34 mezi Hlinskem a Svitavami.

A dělníci pokračují také na stavbě dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov. Zde se práce však komplikují kvůli mostu mezi Uherskem a Turovem. Právě dvousetmetrový nadjezd nad železničním koridorem je technologicky velmi komplikovanou stavbou. „Jedná se o velice koordinačně náročnou stavbu a unikátní technologii nejen v souvislosti se zmiňovaným pootočením mostních částí a s přeložkami sítí,“ popsal Hora. S úsekem by silničáři měli být hotoví na konci příštího roku.

Podívejte se ve fotogalerii na stavbu dálnice D35:

A prozatím si neoddechnou ani řidiči v Chrudimi. V centru města pokračují opravy vozovky v úseku od Masarykova náměstí u Hotelu Bohemia až po vjezd na parkoviště městského úřadu v Pardubické ulici. Auta tak musí celou Chrudim objíždět po městském okruhu.

Lepší zítřky však Chrudimi slibuje blížící se otevření obchvatu města. Zde je dokončena většina asfaltových povrchů. Dělníci nyní pokračují v terénních úpravách. Podle starosty Chrudimi Františka Pilného stavbu komplikuje letošní proměnlivé počasí, především pak časté deště. První řidiči by se ale po nové silnici měli projet už v prosinci letošního roku.