Byla modelem Alfonse Muchy, teď soutěží o titul Strom roku.

Muchova lípa soutěží o titul Strom roku. | Foto: Archiv školy

Muchovu lípu v Lukavici u Žamberka do soutěže přihlásila tamní škola a pro strom starý více než tři sta let je tak až do 25. září možné hlasovat na www.stromroku.cz. Finalistů je celkem deset a Muchova lípa už má 110 hlasů.