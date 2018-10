Motorkáři vyjedou na poslední jízdu

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz OBSLUHA CNC - FRÉZY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Semanínská č.p. 1528, 560 02 Česká Třebová 2, NABÍZÍME: , - firma hradí dopravu do zaměstnání, - náborový příspěvek 20 000 Kč po úspěšném zapracování zaměstnance, KONTAKT: pan Kolomý, telefonicky nebo osobně. Pracoviště: Strojtex-gbhp s.r.o., Semanínská, č.p. 1528, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Jan Kolomý, +420 461 102 122,777 255 698.

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace Tajemník/tajemnice Městského úřadu Žamberk. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22160 kč, mzda max. 33300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.zamberk.cz/úřední deska/personální záležitosti, Charakteristika vykonávaných činností:, . plnění povinností stanovených zákonem o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) a dalšími zvláštními právními předpisy; zejména zajišťování výkonu přenesené a samostatné působnosti,, . plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,, . zajišťování plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,, . plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do úřadu,, . koordinování činností odborů městského úřadu,, . koordinování vlastní činnosti s činností starosty a místostarosty,, . vydávání interních aktů řízení., Požadujeme:, . minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,, . dobré komunikační, organizační, rozhodovací a manažerské schopnosti,, . umění jednat s lidmi, seriózní vystupování,, . dovednost pracovat na PC (MS Office – Word, Excel; Windows; Internet),, . samostatnost, spolehlivost, časovou flexibilitu, ochotu dále se vzdělávat,, . řidičský průkaz sk. B,, . výhodou je znalost správního řízení a správního řádu, znalost zákona o obcích, zákona o úřednících územních samosprávných celků a zákoníku práce., Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, Pracovní poměr na dobu určitou: do pravomocného skončení soudních sporů s bývalým tajemníkem o neplatnost výpovědi a o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk, Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 30.11.2018 včetně na adresu:, Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, Telefon: 465 670 200, e-mail: r.krenova@zamberk.eu., Obálku označte: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TAJEMNÍK“. Pracoviště: Město žamberk, Masarykovo náměstí, č.p. 166, 564 01 Žamberk. Informace: Radomíra Křenová, +420 465 670 200.