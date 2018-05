Most u rybníků je v havarijním stavu

Lanškroun - Pravidelná prohlídka mostů a lávek ve městě nedopadla dobře. Odborníci hlásí havarijní stav klenutého mostu u Lanškrounských rybníků.

Městský úřad Lanškroun. ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

„Most se nachází na naší účelové komunikaci u hřiště Lanškrouňáček - dětského lanového hřiště. Odborník na mostní konstrukce doporučil most zcela uzavřít. Technické služby most zavřely a nyní intenzivně hledáme řešení, které by zajistilo přístup do této oblíbené lokality,“ sdělil lanškrounský starosta Radim Vetchý.

Město zajistí provizorní a bezpečné řešení situace do doby, než bude možné provést celkovou opravu mostní konstrukce. V pátek navíc upravili cestu mezi hrází Olšového a Pšeničkova rybníka pro pěší a běžce.