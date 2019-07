Most stojí u bývalého Panského mlýna a jeho oprava potrvá do 30. července.

„Most bude uzavřen od 17. července pro vozidla, cyklisty i pěší. Pěší a cyklisté mohou volit náhradní trasu okolo studánky U Panny Marie, dále po komunikaci u železnice do ulice Nádražní s následným napojením na stávající cyklostezku,“ informuje radnice s tím, že práce budou probíhat vždy v čase od 7 do 16 hodin a pokud to stav mostu a postup prací dovolí, mimo tyto hodiny bude pěším a cyklistům průchod umožněn.