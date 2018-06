Mořeplavce čeká závěrečná mise, vypluje v půlce června

Letohrad, Cooktown - Námořní svéráz Martin Doleček z Letohradu už ví, kdy vypluje na širé moře. Se svou lodí zvanou Alya II, se kterou v září 2016 ztroskotal u australských břehů, se vydá uskutečnit svůj sen už v polovině června.

První cíl: Bali

Ještě před tím se ale v Cook-townu, kde našel útočiště, uskuteční velká oslava. Dne 14. června si totiž místní připomenou 248 let od chvíle, kdy tu roku 1770 ztroskotal James Cook. „Jelikož mi město Cooktown i jeho příběh přinesly štěstí, plánuji se zúčastnit a s místními se tak rozloučit,“ říká Martin Doleček.

Hned poté opustí kotviště řeky Endeavor, v jejíchž vodách už opět v plné kráse a síle stojí jeho loď. Cíl je jasný: dokončit plavbu okolo světa. Jasný je i směr – na sever do Torresova průlivu na takzvaný Čtvrteční ostrov. „Tam se odhlásím z Austrálie a popluji do Indického oceánu s první zastávkou na ostrově Bali,“ popisuje své vyhlídky na zhruba dvou až třítýdenní plavbu mořeplavec, který na Bali doplní zásoby a pak nabere směr Jihoafrická republika.

Závěrečná zhruba půlroční etapa pracovně zvaná „Návrat“ nebude nic lehkého. Martin Doleček to ví. „Čeká mě stále druhá půlka zeměkoule a nejnebezpečnější úsek Indického oceánu,“ konstatuje odvážný dobrodruh.

Jména na levoboku

„S napětím sleduji a čekám na slavnostní vyplutí. Držím palce,“ to je jeden ze vzkazů na Facebooku mořeplavce. Jeho příběh sleduje nespočet lidí a to, že mu fandí, dokázali nejen slovy, když mu finančně pomohli prostřednictvím Startovače. Jeho Alya II bude na moři poutat nejen českou vlajkou, ale i jmény patnácti lidí, kteří Martina podpořili. „Jsem hrdý na všechny, kdo se podíleli na její záchraně a věřili, že to tak nemělo zůstat. Jsem hrdý na ty, co se nebáli, bojovali za mě a sdíleli a šířili možnosti získání různých odměn přes startovač.cz, anebo se stali návštěvníky mých projekcí. Jsem moc hrdý na ty, co dnes vlastní modrá trička anebo mikinu Death or Glory, a dokonce ji i hrdě nosí,“ váží si pomoci Martin Doleček, který tak získal na svůj projekt více než 430 tisíc korun. Jeho fanoušky také ohromil „kouzelný dědeček“ John, který v osmdesáti letech neváhal a poprvé opustil svou zem. V Česku kromě poznávání republiky poprvé vyzkoušel ponožky, zažil tuhé mrazy i rýmu.

Zkušební plavba proběhla 5. června a letohradskému mořeplavci zbývá vychytat poslední mouchy. Neboť, jak sám říká, „cesta bez překážek nikam nevede.“