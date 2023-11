Monstrózní rekonstrukce železničního uzlu v Třebové se blíží. Potrvá šest let

/MAPA STAVEB NA ŽELEZNICI/ Na konci příštího roku začne očekávaná přestavba železničního uzlu Česká Třebová. Bude to jedna z největších investic do české železnice za dlouhá léta a potrvá do roku 2031. Předmětem projektu je zejména dosažení vyšší rychlosti vlaků, rekonstrukce nástupišť, prodloužení podchodu pod celou stanicí a rekonstrukce trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, stojí v materiálech Správy železnic.

Železniční nádraží Česká Třebová | Foto: Martin Synek