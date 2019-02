Česká Třebová – Třebovští se mohou těšit na digitalizaci kina Svět a promítání ve formátu 3D.

Pro tyto úpravy byla již vybrána firma a měly by proběhnout do konce listopadu letošního roku, a to za plného provozu kina. Město na tento krok přispělo částkou 400 000 korun. Digitalizace kin probíhá v širokém okolí, ale jako jedno z mála bude mít českotřebovské kino tolik populární promítání ve 3D. Příští rok se pak návštěvníci mohou těšit na úpravu audio systému a také na nové sedačky. „Je to otázka poptávky. Pokud bude velká, budou probíhat další úpravy, aby se návštěvníkům vyšlo vstříc,“ uvedl starosta města Jaroslav Zedník. (sts)