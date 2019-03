„Na rozdíl od dalších projektů, na které jsme získali prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, byl tento financovaný z rozpočtu kraje s využitím investičního fondu školy. Za téměř šest milionů korun jsme tak pro školu získali nejen moderní vyučovací prostory, ale také železniční trenažér, který umožní další bližší přibližování školy s významnými zaměstnavateli na železnici, který k České Třebové neodmyslitelně patří. Tento trenažér si studenti vyrobili svépomocí v rámci školního kroužku ve spolupráci s DKV Česká Třebová,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Po změně na pozici ředitele je patrné, že se škola více stará nejen o svoji prezentaci směrem k uchazečům o studium a zaměstnavatelům, ale zaměřuje se právě také na větší provázanost teoretické a praktické výuky. Ostatně to je naším dlouhodobým cílem na všech školách technického zaměření,“ sdělil hejtman Netolický.

Kraj do školy neinvestoval poprvé

Detaily krajské a školské investice přiblížil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „V rámci investice byly rekonstruovány prostory starých dílen včetně dispozičních změn, výměny topení, různých rozvodů a elektroinstalace. Zároveň jsme pořídili moderní technické vybavení jako například switche, server, dálkově ovladatelné zásuvky, síťové analyzátory, wifi testery a samozřejmě nezbytné IT vybavení,“ řekl radní Bernášek.

V rámci školy, která sídlí na dvou místech ve městě, se nejedná o první krajskou investici. „Pokud počítáme do investiční aktivity také stavbu tělocvičny v areálu Na Skalce, tak se nyní pohybujeme vysoko nad částkou 100 milionů korun za posledních pět let. V roce 2015 jsme například v areálu Habrmanova zainvestovali 30 milionů korun do úsporných opatření výměnou oken a zateplení obvodového pláště a střechy. V letošním roce navíc plánujeme další úspory v rámci EPC projektů,“ doplnil hejtman Netolický.