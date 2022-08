Nejedná se však o problém v jediné lokalitě, nedotažená řešení znesnadňují řidičům práci na celé řadě dalších míst. „Když ráno z garáží vyjíždím o půl páté a přijedu na autobusové nádraží v Ústí, musím čekat až do šesti do rána, než se otevřou záchody. O víkendech jsou toalety navíc zavřené úplně,“ uvedl šofér, jenž pro BusLine jezdí od června.

Obdobně polovičaté řešení je také v Moravské Třebové. Na nádraží jsou toalety zpoplatněny pro veřejnost i pro řidiče. Šoférka se sice nachází ve zdejších garážích, avšak dostanou se do ní jen někteří. „Jako šofér, který parkuje jinde, se dovnitř nedostanu. Nemám přístupový čip,“ upozornil řidič. Obdobná situace je také v Lanškrouně.

Podle mediálního asistenta dopravce Radovana Vrátného BusLine situaci řeší a šoférky se nakonec dočkají všichni řidiči. „V Žamberku finalizujeme dohodu,“ přislíbil Vrátný.

Řidiči přešli ke konkurenci

Právě chybějící zázemí je prý jedním z faktorů, proč se někteří řidiči rozhodli přejít ke konkurenčním firmám. „Ti chudáci budou muset sedět na kýblu, když to na ně přijde. Je to katastrofa. Arogance vedení společnosti je neuvěřitelná. Je to jeden z důvodů, proč jsem k BusLinu nepřešel,“ poznamenal řidič, který desítky let jezdil na Litomyšlsku.

Řešení přitom bylo nasnadě dávno. Součástí autobusových nádraží, která vlastní někdejší dopravce ICOM transport, je zázemí pro řidiče. Dalo by se tedy předpokládat, že si BusLine prostory pronajme. Dopravci se ale na podmínkách nakonec nedohodli. „Nádraží spravovaná firmou ICOM transport nám neposkytují zázemí pro řidiče. Souvisí to s celkově nepřátelským chováním neúspěšného žadatele o provozování linek,“ řekl Vrátný na adresu konkurenčního dopravce.

Ředitelka společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová však takové argumenty odmítá. Jednání o pronájmu prostor pro řidiče prý probíhala od začátku prosince. „V květnu ale vyšlo najevo, že BusLine má zájem pouze o část zázemí. To je pro nás nepřijatelné a neekonomické. Pokud z pěti kanceláří pronajmu dvě místnosti a koupelnu pro dvacet řidičů, do zbývajících prostor už se mi bude jen stěží hledat další nájemník,“ uvedla na příkladu Kratochvílová. Podle Vrátného BusLine řeší nastalou situaci „alternativně“.

Za autobusovou dopravu v Pardubickém kraji je primárně zodpovědné hejtmanství, které desetiletý tendr s BusLinem uzavřelo. Vedení kraje mělo situaci se zastupiteli původně řešit ještě před komunálními volbami. Hejtman Martin Netolický však jednání přesunul a bude se konat až v týdnu po volbách.