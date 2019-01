Letohrad – Z amerického Houstonu dorazila do Letohradu skvělá zpráva. Student Letohradského soukromého gymnázia Aleš Stejskal získal na prestižní vědecké soutěži I-SWEEEP zlatou medaili.

Aleš Stejskal. | Foto: archiv

Skromný student o oslavy nestojí

Žák kvinty soutěžil s vědeckým projektem, který nazval Usměrňování nanovláken, v kategorii „Engineering“. Kromě zlaté medaile mu byla na mezinárodní soutěži pro mladé vědce navíc udělena i jedna ze čtyř hlavních cen. Z triumfu Aleše Stejskala, který se ve středu vrátí do školy, má radost celé gymnázium. Bombastické oslavy však jeho vedení nechystá. „Je to velice skromný mladý vědec, tak mu nechceme dělat problémy. O přestávce se sejde celá škola a Alešovi pogratulujeme,“ podotkl ředitel gymnázia Vratislav Šembera. Student za své vynikající úspěchy už získal stipendium.

„Aleš reprezentoval v USA vědecké naděje České republiky v konkurenci 440 projektů, na nichž pracovalo 611 studentů ze 70 zemí z celé zeměkoule. Práce hodnotilo 267 porotců,“ dodal Martin Pecháček, předseda správní rady letohradského gymnázia. Pozvánku do Houstonu student obdržel jako absolutní vítěz Festivalu vědy a techniky pořádaném v Pardubickém kraji.

Další pozvánka na vědeckou soutěž

S projektem Usměrňování nanovláken, který připravoval pod vedením odborných konzultantů v laboratořích firmy Contipro Group v Dolní Dobrouči, sklízí vavříny. Získal i skvělé druhé místo v národním finále soutěže vědeckých projektů středoškolské mládeže Expo Science Amavet a vybojoval si tak druhou pozvánku do Ameriky. Reprezentovat Českou republiku bude v roce 2012 na prestižní vědecké soutěži středoškoláků Intel Isef 2012.