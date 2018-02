Mladý rekordman z Letohradu svým tělem roztočí i šedesát obručí

Letohrad /ROZHOVOR/ - Disciplína „Hula hoop“ má počátky až ve starověkém Řecku. Kruhy měli z poddajného vrbového dřeva.

Devatenáctiletý Patrik Jandejsek je českým rekordmanem v počtu roztočených obručí. K překonávání výzvy ho dovedla náhoda. Jednou si přečetl v bulváru o rekordu s dvaceti obručemi. Řekl si, to bych mohl dát, a napsal Ježíškovi, že jich chce o pět více. Dnes jich rozpohybuje šedesát a po pomyslné příčce úspěchu postupuje stále výš.

Patrik Jandejsek prošel i soutěží Česko Slovensko má talent 2011. Především je známý jako tanečník.

Kdy jste v sobě objevil dar rozpohybovat kruhy tělem?

Je to o pohybu a k němu jsem měl od mateřské školy blízko. Tancoval jsem osm let v taneční skupině street-dance, jezdil na kurzy latinskoamerických tanců. Prostě kruhy se od dětství točily kolem mě.

Napadlo vás v počátcích, že se do nich doslova zabalíte?

Přesně před deseti lety, kdy jsem v bulvárním časopisu četl článek o dvaceti roztočených obručích, to byl vyloženě první impuls pro to, že se tento rekord pokusím překonat.

Napsal jsem proto Ježíškovi o kruhy a Ježíšek chodil po hračkářství a měřil metrem průměr, protože jsem potřeboval ten správný rozměr.

Jak se pozná správný kruh?

Tak, že vám vyhovuje. Samozřejmě existuje několik druhů, čím lehčí kruh, tím je těžší ho rozpohybovat, protože musíte víc koordinovat své tělo. V začátcích jsem trénoval s jedním z nejlehčích.

Kolik vám bylo let, když jste začal soutěžit?

Malinko, devět. Poprvé jsem se pak objevil v televizi ve Zlatém oříšku před deseti lety. Nominovaný jsem tam byl dvakrát, což byl pro mě také úspěch. Následovalo účinkování v televizních pořadech jako Studio Kamarád nebo Věříš si. Pak mě oslovila produkce mezinárodní soutěže Česko Slovensko má talent.

Jestli dobře počítám, to vám bylo jedenáct. Nesvazovala vás tréma?

Ono v televizi všechno vypadá úplně jinak. Před porotou talentové soutěže jsem strávil asi půl hodiny a měl jsem neskutečnou trému, protože přede mnou dostávali soutěžící jenom červená „ikska“. V porotě seděla i moje oblíbená zpěvačka Lucka Bílá. U ní jsem si našel takovou tu metu – když ona je Zlatá slavice, tak já budu držitel rekordu v šedesáti roztočených kruzích. A ten už deset let obhajuji.

K tomu jsem přidal další vytrvalostní výkony zapsané v České knize rekordů.

V čem spočívá trénink?

Pevný harmonogram tréninků nemám. Ten jsem si nikdy nestanovil. Ke kruhům jsem našel cestu. Postupně jsem zjišťoval, jak tělo funguje, jak udržím obruč na kolenou a jak ji dostanu nahoru. Tak jako někdo hraje golf, tak já relaxuji při cvičení s kruhy a plním si svůj sen.

Jste rekordmanem v hula hop. Co to znamená česky?

Hoop je anglický název pro obruč a hula je odvozeno od havajského tance. V Americe to bylo hodně propagované, ale počátky sahají až do starověkého Řecka.

Kruhy měli z vrbového dřeva, jelikož je poddajné.

Kolik tedy váží jedna obruč?

Zhruba čtyřicet deka, ty světelné jsou samozřejmě těžší.

Když tělem roztočíte šedesát obručí, to musí být pořádná zátěž.

Dalo by se říci, že na těle roztáčím tak čtyřiadvacet kilogramů. Zaprvé z toho strašně bolí kosti, mívám modřiny, tlak se přenáší i na žaludek. Sice už mám nějaký trénink za sebou, ale ke konci každého vystoupení mi bývá špatně. Vždycky čekám, kdy mě mrskne. Dokonce už mi mého koníčka zakázal i doktor. Musím brzdit, i když mě to tak baví.

Držíte několik rekordů. Šlape vám už někdo na paty?

Zatím ne, ale to brzy přijde, protože mám odepsané tělo. Když se chce, tak všechno jde.

Choreografii si vymýšlíte sám, nebo vám pomáhá tým?

Nene, všechno sám. Jsem samouk, i co se týká práce s gymnastickými kruhy. Nikdo mi neřekl, teď budeš dělat tohle, ani doma. Dnes mám svoji show s tanečnicemi. Příprava každého čísla je i finančně nákladná, ať už se to týká kostýmů, konfet nebo obručí. Jeden světelný kruh stojí čtyři tisíce a klasický asi sto padesát korun.

Hodně cestujete. Na jakém nejvzdálenějším místě od Letohradu jste vystupoval?

Vystupuji tady po republice od Aše až po Ostravu. Každá cesta přináší mnoho zážitků, a to mě baví. Opravdu pocta pro mě byla, když jsem natáčel rozhovor pro anglickou televizi BBC o vytvoření rekordu v Pelhřimově. Také jsem poskytl rozhovor pro jihokorejskou televizi, kde jsem měl samozřejmě překladatele, protože jsem absolutně nerozuměl. Byla to pro mě opravdu zajímavá zkušenost.

Složil jste maturitu, pracujete. Čeho byste chtěl dosáhnout?

Že bych se živil jenom hula hopem, to asi ne. Tím ale neříkám, že bych úplně zavřel za vystupováním vrátka, protože třeba v cizině je toto umění doceněné. Zatím chci zůstat tady, momentálně mám krásnou práci. Do budoucna si chci otevřít svůj podnik a uvažuji i nad konzervatoří, kam mě tlačí zpěvačka Olga Lounová, s níž teď často vystupuji. (na)