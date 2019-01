Mladkov – U modlitebny církve bratrské, pod nejvyšším živým vánočním stromem České republiky vládla při zpívání koled krásná atmosféra. Dojmy z místa nám zprostředkovala Ivana Marečková:

Proti loňskému premiérovému zpívání se zlepšila propagace v Mladkově i okolí a taky díky tomu, že byla propagace našeho krásného stromu, dorazilo podle odhadů asi 110 zpěváků. A co je bezvadné, dorazily všechny věkové kategorie, od malých dětí až po starší spoluobčany. A z čeho jsme měly radost hodně velkou, přišli i muži, kteří vloni moc nepěli. Možná je přilákala i vůně punče, který organizátorky z ČČK - Babince z Mladkova - navařily ve dvou podobách - alko i nealko. Dohromady se ho vypilo asi 30 litrů. K tomu vynikající patero druhů domácího vánočního cukroví. To chutnalo bez výjimky všem, protože doma napečené cukroví maminky a babičky pečlivě schovávají před mlsnými jazýčky. Zkrátka vše šlo na odbyt. Proti loňsku bylo vysloveně teplo, nepršelo. Kromě koled z rozhlasu zpěváci zpívali dalších 17 koled, které zněly z CD speciálně pro tento účel natočeného organizátorkami. K tomu každý dostal zpěvník, který organizátorky vytiskly. Zpěváci si pochvalovali, že texty byly velkými písmeny a když si posvítili navíc baterkami – čelovkami - znělo to majestátně. Vděční návštěvníci přispěli i korunkami, vybralo se asi pět set korun.