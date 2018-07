Mladí vědci usednou do lavic i o prázdninách. Fybich je baví

Pardubice – Hlas Freddieho Mercuryho bude znít ze (staro)nové písně Man From Manhattan. Postará se o to pardubická kapela Pirate Swing Band, která songu dá nové hudební aranžmá. Výtěžek věnuje nadaci pro boj proti AIDS. „Ta nahrávka je úžasná, obsahuje nezaměnitelné Mercuryho čtyřhlasé vokály, zní to hodně jako Queen, ale nejsou to Queen,“ říká frontman Jiří Ševčík.