Na nic nečekali a nebezpečný nález oznámili na tísňovou linku policie.

„Operační důstojník na místo vyslal všechny dostupné hlídky. Ty prostor proti vstupu nepovolaných osob zabezpečily a na místo přivolaly policejní pyrotechniky. Policisté z Pyrotechnické expozitury Brno za pomocí hasičů, kteří provedli prořezávku stromů a kořenu, nalezli v několika vrstvách na ploše dva krát dva metry a v jedenapůlmetrové hloubce celkem 338 kusů dělostřeleckých tříštivých min ráže 82 milimetrů z druhé světové války,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Munice bylo tolik, že si pyrotechnici museli vyžádat na odvoz nákladní vůz. Za zvýšených bezpečnostních opatření pak byl nebezpečný náklad k likvidaci na stálou trhací jámu do Stráže pod Ralskem. „Celý pyrotechnický zásah trval na místě sem hodin. Pokud by se munice nacházela v obydlené oblasti a neopatrnou manipulací by došlo k výbuchu, ten by způsobil destrukci několika domů,“ dodala policejní mluvčí. Nálezy takového množství munice nejsou běžné, u nás se stávají jednou, dvakrát do roka.

Co dělat při nálezu munice

• při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici, výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého předmětu by se ho lidé vůbec neměli dotýkat

• měli by ihned informovat policii

• do příjezdu policie by podle svých možností měli místo zajistit, aby se k předmětu nepřiblížil nikdo jiný