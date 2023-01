Pivovar Lanškroun dříveZdroj: archiv pivovary.infoKoncem 17. století se rozhodl kníže Jan Adam z Lichtenštejna, že postaví v Lanškrouně vedle starého městského pivovaru i svůj knížecí. Pivovar byl postaven velmi rychle, takže v něm už roku 1701 začali sládci vařit pivo. To pak pivovar produkoval pod různými názvy až do roku 1999, kdy byl jeho provoz ukončen.

Od ledna 1999 provozovala lanškrounský pivovar společnost Knížecí pivovar, která přišla na trh se značkou Zlatý Beran. Pivo však podle místních ztratilo své štamgasty. Výroba tak ještě v tom samém roce skončila. V době svého uzavření vařil pivovar 5 000 hektolitrů ročně, přitom jeho kapacita byla až 70 000 hektolitrů piva.

V roce 2000 opuštěnou továrnu koupilo za 5,5 milionu korun město Lanškroun a začalo jednat o jejím novém využití. Rok 2002 přinesl rozhodnutí přeměnit rozsáhlý areál na kulturní a obchodní centrum.

Pivovar Česká Třebová dříveZdroj: archiv pivovary.infoNa žádost měšťanů povolil Vojtěch z Pernštejna v roce 1529 zřízení městského pivovaru. Ten byl později pronajímán a následně i prodán do soukromých rukou. Podle historiků byl majitelem od roku 1570 občan, který měl příznačné jméno Jan Sládek. V následujících letech pivovar několikrát změnil majitele. V letech 1917 až 1948 se pivovar nacházel ve vlastnictví Karla a Anastázie Lomových a vařil pivo Březňák a Českotřebovské pivo.

Po znárodnění v roce 1948 se českotřebovský pivovar stal součástí národního podniku Východočeské pivovary. V roce 1971 došlo k zastavení výroby piva a v prostorách pivovaru vznikla sodovkárna. V polovině 90. let 20. století byly veškeré budovy zbořeny a na jejich místě vyrostly tovární haly.

Na tradici českotřebovského pivovarnictví navázal v roce 2012 pivovar Faltus. „Zprovozněním pivovaru se snažíme navázat na více než 140 let starou tradici vaření piva v České Třebové,” sdělila majitelka pivovaru Milota Blažková Faltusová. Pivo prý vaří klasickým způsobem, z kvalitních českých surovin a českotřebovské vody.

Ústí nad Orlicí

Pivovar Hylváty dříveZdroj: archiv pivovary.infoPivovar v obci Hylváty u Ústí nad Orlicí vznikl v roce 1892 přístavbou k obytnému traktu Hylvátské rychty. Pro potřeby pivovaru byla upravena i část starších hospodářských budov. V roce 1901 obytný dům vyhořel a při jeho opravě získal dům v dnešní vzhled. V roce 1948 byl statek znárodněn. Pivovar byl zrušen a obytná budova sloužila různým organizacím.

V roce 2014 zrekonstruoval zchátralý areál ve velké míře Tomáš Teplý. „Objekt sice není památkově chráněný, ale chováme se k němu, jako by byl. Vše je původní. Na jedné straně cihlu vybouráme, na druhé ji použijeme,“ řekl Deníku při přestavbě Teplý. Z původního pivovaru se zachovala pouze bývalá bytová a úřednická budova v klasicistním slohu a provozní stavba s komínem. Dnes zde funguje měšťanský pivovar, restaurace a hotel.

Vysoké Mýto

Pivovar Vysoké Mýto dříveZdroj: archiv pivovary.infoNový měšťanský pivovar spatřil světlo světa s rokem 1897. Nejprve vznikly sklepy a varna, poté administrativní a hospodářské budovy a v roce 1900 sladovna. Kapacita pivovaru byla 30 000 hektolitrů piva, kapacita sladovny 60 vagonů ječmene. Po druhé světové válce provoz vyráběl piva Kujebák a Vysokomýtské pivo.

Pivovar byl zrušen v roce 1951. Před několika lety jej koupila jistá severočeská firma, která ale v místě nic nezřídila a skončila v likvidaci. Za částku 2,52 milionu korun pak získala areál vysokomýtská firma Nopek. Místní chtěli z areálu kulturní památku. To však Ministerstvo kultury odmítlo, a tak budova nadále chátrá.

Tradici však ve městě udržuje například pivovar Mejto. Ten vznikl v roce 2015 pod názvem Kujeba, dva roky poté se přejmenoval, technologie i místo však zůstaly stejné.

S rokem 2018 přišel do města také pivovar Kujebák. Myšlenka na výstavbu vlastního pivovaru byla v hlavě majitele několik let. Jeho rodinné firmy se vždy zaměřovaly na zemědělství, potravinářský průmysl a cestovní ruch. „Svým zákazníkům jsem chtěl nabídnout kvalitní výrobky i služby. Od výroby masa, uzenářských a farmářských specialit byl malý krůček k vlastní produkci piva,” řekl majitel Marek Mandík.

Choceň

Pivovar Choceň dříveZdroj: archiv pivovary.infoV Chocni existovaly v historii dva pivovary. Jeden měšťanský, který stával v dnešní Dolní ulici poblíž pošty. Druhým byl panský pivovar, o němž je první písemná zmínka v roce 1587. Udržel se nakonec jen ten panský, který zažil zlaté období v době, kdy patřil rodu Kinských, později ale zavřel své brány i on. Stával poblíž zámku na břehu Tiché Orlice. V roce 2021 se i do Chocně vrátila tradice piva, a to díky pivovaru Splávek. Po čtyřech dekádách tak navazuje tam, kde se dříve vařilo.

