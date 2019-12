Zastupitelstvo na prosincovém jednání schválilo mimořádnou dotaci milion korun. Z čeho však zřizovatel pokryje zbývající čtyřmilionou ztrátu je ve hvězdách.

Sloupnický starosta Josef Škeřík se už před časem obrátil na ministryni Janu Maláčovou. U ní však nepochodil. "Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo v tom smyslu, že se máme obrátit na kraj a jinak je věc ztráty hospodaření příspěvkové organizace zřizovatele," sdělil na dotaz Deníku Josef Škeřík.

Proto se rozhodl oslovit přímo premiéra Andreje Babiše. "Panu premierovi jsem napsal, ale ještě se neozval. Předpokládám, že výsledek bude stejný jako z ministerstva," potvrdil sloupnický starosta. Rovněž dotaz redakce, zda premiér do neutěšené finanční situace v domově nějak zasáhne, zůstal prozatím bez odezvy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se brání, že peníze domovu poslalo. Podle mluvčí Kateřiny Brodské však není možné, aby stát financoval provoz sociálních služeb v plné výši. "Požadavek na dotaci domova pro seniory v letošním roce byl uspokojen ze sedmdesáti procent. Financování sociálních služeb v České republice je však vícezdrojové, což znamená, že dotace od ministerstva nikdy nebude krýt sto procent nákladů," vysvětluje mluvčí.

Pardubický kraj podle ministerstva na financování domova ve Sloupnici dlouhodobě nepřispívá. "Ze statistik ministerstva plyne, že kraj se ze svého rozpočtu na financování této sociální služby v letech 2016 až 2018 vůbec nepodílel," upozorňuje Kateřina Brodská.

Podle mluvčí nemůže ministerstvo do rozhodnutí zastupitelstva kraje o rozdělování částek jednotlivým sociálním službám jakkoliv zasahovat nebo rozhodnutí krajů měnit. "Pokud jsou sociální služby zajišťující potřeby na území kraje nedostatečně financovány, je to zodpovědnost kraje, potažmo obce, nikoliv ministerstva práce a sociállních věcí," vysvětluje Kateřina Brodská.

Krajský radní Pavel Šotola, zodpovědný za sociání služby a neziskový sektor, přiznává, že Pardubický kraj domovům pro seniory, které zřizují obce, na provoz z krajského rozpočtu v posledních letech nepřispíval. "Kraj pouze přerozděloval prostředky ze státního rozpočtu na sociální služby. Z důvodů kroků vlády jsou v letošním roce některá velká pobytová zařízení v malých obcích v obtížné situaci," reaguje Pavel Šotola.

Sedm desítek zaměstnanců domova se, podle sloupnického starosty, toho, že by jim nepřišla výplata obávat nemusí. "Finance na výplaty zaměstnanců domova do konce letošního roku jsou a v rozpočtu obce na příští rok je počítáno s částkou 2,5 milionů. Začátek roku by měl být tedy pokryt," uklidňuje Josef Škeřík.

Nic se tím však neřeší, břemeno rozhodnutí, z čeho zřizovatel sanuje finanční ztrátu organizace, se pouze přesouvá do příštího roku. "Mám obavy, že budeme muset pro příští rok hledat v rozpočtu rezervy, jak ztrátu doplatit. Z účetního hlediska má být ztráta do 30. června 2020 proúčtována a zastupitelstvo následně rozhodne, jak má být uhrazena," upozorňuje starosta Škeřík.

Roční rozpočet domova je čtyřiačtyřicet milionů, náklady na platy zaměstnanců představují něco přes 32,5 milionů. Ministerstvo prostřednictvím Pardubického kraje domovu poslalo 18,1 milionů. Obec Sloupnice se na financování provozu domova podílí více než dvěma miliony.