PARDUBICE - Stát pomůže Pardubickému kraji s vyřešením prostor pro Střední odbornou školu elektrotechnickou a strojní a Střední odborné učiliště v ulici Do Nového v Pardubicích, jejíž areál byl vrácen v restituci původním majitelům. Ministr financí Miroslav Kalousek to slíbil během návštěvy Pardubického kraje.

Miroslav Kalousek | Foto: DENÍK/Jaroslav Hubený

„Bavili jsme se o některých investičních prioritách kraje, které se tak či onak státu dotýkají a nemůže se k nim obrátit zády. Zejména je to problém střední odborné školy a učiliště, kde kdyby se restituční spor netáhl tolik let, stát by vše plně kompenzoval ze svého rozpočtu.

Po dvanácti letech se ale lhůta dostala do prekluze, což pokládám za nefér, a pokusím se vládě navrhnout, aby se k tomu stát postavil čelem jako ve stovkách jiných případů,“ konstatoval ministr financí.

O areál střední školy v Pardubicích se přihlásili restituenti, což se kraj dozvěděl až v roce 2003. Soudní spor o budovy rozhodl o rok později soud ve prospěch restituentů.

V objektech střední školy a učiliště je pět budov s učebnami, praktickými dílnami, jídelnou a rozsáhlými pozemky, škola má kolem 450 studentů. Několik desítek milionů korun potřebných na odkup areálu či na výstavbu nové školy kraj nemá.