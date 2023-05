Minipivovary v Pardubickém kraji covid přežily, cenou se podbízet nemusí

V létě bývá největší žízeň. Právě na to spoléhají některé minipivovary v Pardubickém kraji, které přežily období covidu a v současnosti se perou s nepříjemnými důsledky zdražování energie, sladu nebo chmele, případně i s úbytkem počtu restaurací, do kterých mohou dodávat svůj zlatavý mok. Pivovarníci ale nevidí svoji budoucnost úplně černě, protože lidé prý rádi ochutnávají to, co si jinde nemůžou koupit.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Bojujeme,“ hlásí stručně Milan Mandík, majitel Měšťanského pivovaru Kujebák ve Vysokém Mýtě, jehož podnik vyrobí ročně zhruba 800 hektolitrů piva a při odbytu se spoléhá především na několik vlastních restaurací přímo ve městě. Výhodou pivovaru a připojené pivovarské restaurace je poloha při hlavní silnici č. 35, která spojuje východ Čech s Moravou. Lidé, kteří se tu zastaví na jídlo, si často přikoupí i pivo v lahvích na pozdější konzumaci. Pivo z Měšťanského pivovaru Kujebák přitom nepatří mezi nejlevnější. „Nikdy jsme neprodávali pod cenou. Pivo si spotřebujeme sami, nemáme důvod, abychom se podbízeli dalším odběratelům. Desítku teď prodáváme okolo 50 korun za půllitr a dvanáctku za 59 korun. Nejžádanější je právě dvanáctka,“ doplňuje Milan Mandík, který věří, že pivovar se udrží i přes rostoucí ceny chmelu nebo energií. Porostou nájmy? Zvýšením daně z nemovitosti zaskočila vláda vlastníky i ekonomy „Jsme rodinná firma s širokým záběrem podnikání, takže případnou ztrátu v jedné oblasti obvykle dokážeme dotovat z jiného segmentu podnikání,“ uzavírá Milan Mandík. Se sníženým odbytem se potýká pivovar Letohradský Jelen v Žamberku s ročním výstavem okolo 600 hektolitrů. Pro tenhle pivovar prý byla covidová doba vlastně lepší, než současnost, kdy končí mnohé hospody. Pivovar stále dodává například do Hradce Králové nebo do nedalekého Potštejna a svá piva nabízí i v obchodní síti Konzum. „Jsem na výrobu i rozvoz sám, takže přímo v pivovaru prodávat nemůžeme, tam by lidé nikoho nezastihli. Navíc nejsme na cyklostezce ani na jiném atraktivním místě, takže na náhodné turisty bychom se spolehnout nemohli,“ vysvětluje tamní sládek Zdeněk Kalous. Výhodou pivovaru je, že se ho nijak nedotklo zdražení energií, protože má zajištěné dodávky z vlastní bioplynové stanice. Mezi minipivovary se řadí i Pivovar Veselka v Litomyšli s ročním výstavem okolo 350 hektolitrů. „Vaříme světlou a polotmavou jedenáctku i světlou dvanáctku a všechna svá piva nabízíme ve vlastní restauraci,“ uvádí spolumajitel a sládek pivovaru Jiří Kohák. Za točená piva z Litomyšle zákazníci zaplatí do 40 korun, zatímco pivo v jeden a půl litrové láhvi přijde na 90 korun. Za zhruba 70 korun si tu ale lidé mohou koupit i pivo v méně obvyklé „sedmičkové“ láhvi. „Nastavené ceny poslední dobou obvykle dlouho nevydrží, protože stále zdražují i naše vstupy. To se týká obalových materiálů, surovin pro vaření, energií atd. Teď navíc ještě nevíme, jestli se do našeho podnikání negativně nepromítnou i vládou zvažované změny v daňové oblasti,“ přemítá sládek litomyšlského pivovaru. Rodinný pivovar ve Žlebských Chvalovicích v Železných horách na Chrudimsku vařil před covidem až 50 hektolitrů piva měsíčně. Teď vyrobí točeného, sudového i lahvového piva jen asi polovinu. „Covid jsme přežili s odřenýma ušima, protože řada hospod v tomhle období úplně skončila. Prodej nám vlastně klesl už se zavedením elektronické evidence tržeb, protože někteří starší výčepní, kteří nechtěli investovat do nového systému, skončili s podnikáním už tehdy,“ vysvětluje majitel minipivovaru Jaroslav Kutílek. Je to vlk? Pokud ano, u Vápenného Podolu by pejskaři měli být ostražití Jeho minipivovar teď prodá nejvíc zlatavého moku přímo v pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. „Pomáhá nám, že jsme na cyklostezce, která nás propojuje přes Podhradí a Kraskov s břehy Sečské přehrady. Uvidíme, jaké bude léto, ale věřím že bychom se přes prázdniny mohli posunout až na nějakých 35 hektolitrů měsíčně. Budoucnosti se nebojím, protože myslím, že lidé vždy rádi ochutnají něco nového,“ dodává majitel minipivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Pivovar teď nabízí půllitr točeného piva za 35 korun a za stejnou cenu si lidé mohou odvézt také pivo v lahvi. Výhodou pivovaru je, že část energie potřebné pro výrobu získává z vlastní solární elektrárny. S mírným optimismem hledí do budoucnosti také Martin Vojtěch z pardubického minipivovaru U Vojtěchů, kde ročně uvaří kolem 450 hektolitrů piva. „S vařením jsem začal koncem roku 2020, tedy v období covidu, kdy byla naše restaurace po většinu času zavřená. Lidé si tehdy chodili pro lahvové pivo k výdejnímu okénku a zájem byl docela velký. Když jsme pak restauraci otevřeli, odbyt ještě narostl a všechno teď šlape, jak má,“ říká pivovarník, který prodává čtyři pětiny uvařeného piva právě ve vlastní restauraci. Zákazníci tu zaplatí mezi 40 až 48 korunami za jeden půllitr.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu