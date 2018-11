Mince si kdosi schoval v zemi. Po staletích je vyhrabala divoká prasata

Výroba - Výroba Strojní inženýři projektanti, konstruktéři 35 000 Kč

Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři ELEKTRO KONSTRUKTÉR. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 53000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: B. Smetany č.p. 380, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, CO OD VÁS OČEKÁVÁME: , - tvorba ucelených koncepcí řízení strojů, - návrhy řešení řídících okruhů, - tvorba řídících SW pro PLC a pohonů (v úzké spolupráci s Bosch, Siemens), - oživení a dohled nad výrobou vlastních řešení (možnost instalace u zákazníků po celém světě), - tvorba průvodní a výrobní dokumentace (schémata, výkresy osazení), - jednání s TOP dodavateli pro výběr vhodných komponent a celků do vyvíjených obalářských technologií, K TOMU BUDETE POTŘEBOVAT: , - VŠ vzdělání, fakulta elektrotechniky, - znalost programování PLC, - jazyk: angličtina (stačí základní znalost), CO ZA TO DOSTANETE: , - mzda 35.000,- až 53.000,- Kč, - stabilizační příspěvek až 4.000 Kč/měsíc, DÁLE NABÍZÍME: , - výhodný firemní mobilní tarif, - dotované obědy, - příspěvek na penzijní/životní pojištění, - placené sportovní aktivity, - vzdělávací kurzy a školení, - firemní akce, - příspěvky na dětské tábory, KONTAKT: email. Pracoviště: Soma spol. s r. o., B. Smetany, č.p. 380, 563 01 Lanškroun. Informace: Klára Rybková, +420 465 350 824.