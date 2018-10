Miminka z okresu můžete posílat

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 16 690 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16690 kč, mzda max. 25100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí, 562 01, Hledáme aktivizačního pracovníka pro zajišťování volnočasových aktivit obyvatelům Domova., Nabízíme: , - platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., , - 25 dní dovolené, - možnost sick days, - růst v oboru (pravidelné vzdělávání), - práci na plný úvazek, - nástup dle dohody, - pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, Požadujeme: , - ukončené střední vzdělání + akreditovaný kvalifikační kurz (nutno splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání), - plnou svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, - kreativitu, nápaditost, vlastní invenci, - tvůrčí a komunikační dovednosti, - empatický přístup, chuť do práce, - základní znalost práce na PC, Kontakt: e-mailem. Pracoviště: Domov důchodců ústí nad orlicí, Cihlářská, č.p. 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Eva Plívová, +420 734 793 446.