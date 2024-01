Vlnu nevole čtenářů Deníku vyvolala zpráva Deníku o plánované modernizaci úseku hlavního železničního koridoru mezi Pardubicemi a Chocní. Ta by umožnila zvýšit rychlost zdejších vlaků z dosavadních 160 km/h na 200 km/h. Jízdní doba mezi oběma městy by se tak podle výpočtu Deníku zkrátila z dnešních 17 minut přibližně o dvě minuty. Hned několik čtenářů takovou investici, která má být dokončena za 10 let, označilo za nesmyslnou.

"Deset roků uteče jak voda a dvě minutky ti mladší ušetří," napsal v diskuzi na facebookových stránkách Deníku Ctibor Fišar. "Miliardové investice a zkrácení (teoreticky) jízdní doby o dvě minuty?," přidal se čtenář Stanislav Vycudilík.

Renée Hozáková z Chocně dokonce napsala Deníku dopis, ve kterém apeluje, aby peníze šly do smysluplnějších investic na dráze, například rekonstrukci a zvýšení nástupišť na vedlejších tratích. Spíše než o dvě minuty rychlejší cestování do Pardubic by uvítala, aby cestování vlaky bylo pohodlnější. Dnes kvůli tomu raději jezdí autobusem.

"Nemyslím si, že zkrácení doby jízdy o zmiňované dvě minuty stoji za ty meganáklady. Jsem z Chocně a ti, kteří jezdÍ pravidelně po této trati, ty dvě minuty ani nezaregistrují. Spíš bych se věnovala pohodlí při nástupu a výstupu z vlaku. Chodím s chodítkem pro důchodce, často jezdím do Vysokého Mýta a porovnávám, jak se nastupuje do vlaku v Chocni, kde je nástupiště ve stejné úrovni s podlahou vlaku, a jak blbě se vystupuje ve stanici Vysoké Mýto - město, kde je nástupiště o 10 až 15 cm níž. Buď musím požádat ochotné lidi, aby mi pomohli s chodítkem vystoupit, nebo nejdřív vystoupím já a chodítko pak vypáčím z vlaku. Rychlíkem do Prahy ani nemam odvahu jet, protože do vagónu s chodítkem prostě nenastoupím. Musela bych hledat vagón pro přepravu větších zásilek (poštovní), a to bych riskovala, ze mi vlak frnkne před nosem, jako se mi to stalo ve Vysokém Mýtě. Často tedy volím dopravu autobusem, kde do zadních dveří opět nastoupím s pomocí řidiče (někdy) nebo ochotných spolucestujících. Stejně musím chodítko zvednout, protože nízkopodlažní autobusy prostě nejsou. Účasti na Univerzitě 3. věku v Litomyšli se ale nevzdám," napsala Hozáková.

V Česku je plánována výstavba vysokorychlostních tratí a je předpoklad, že po jejich dostavbě dnešní první koridor přes Padubice a Choceň už nebude hlavní železniční spojnicí Prahy s Ostravou a Brnem.