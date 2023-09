/VIDEO/ Dva největší záchyty byly začátkem září, kdy se ve dvou na sobě nezávislých případech policistům podařilo zajistit dohromady 48 cizinců ve dvou dodávkách. První na silnici I/35 u Svitav, druhou o den později na dálnici D35 u Opatovic nad Labem. Podívejte se ve videu.

Policisté v Pardubickém kraji od začátku roku zachytili bezmála 300 nelegálních migrantů. | Video: Policie ČR

"V souvislosti s aktuální migrační situací policisté z cizinecké policie ve spolupráci s dopravními a pořádkovými kolegy v uplynulých dnech zaměřili svou pozornost především na řidiče nákladních vozidel. V cílených kontrolách budeme i nadále pokračovat," uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.

Zatím letos největší záchyt nelegálních migrantů jsme zaznamenali začátkem září, kdy se policistům ve dvou na sobě nezávislých případech podařilo zajistit dohromady 48 cizinců ve dvou dodávkách. První z nich policisté zastavili v pátek 1. září dopoledne na silnici 1/35 poblíž obce Opatovec na Svitavsku. Osmatřicetiletý cizinec ve vozidle Renault Traffic převážel 28 nelegálních migrantů.

Na pětatřicítce u Svitav a u Opatovic policie zadržela dvě auta s 48 migranty

"Druhý případ evidujeme ze soboty 2. září dopoledne. Tentokrát policisté na dálnici D35 ve směru na Prahu zastavili 44letého řidiče vozidla zn. Ford Transit, v jehož nákladovém prostotu se tísnilo 20 cizinců," sdělila Kopecká.

Kriminalisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Po provedení všech potřebných úkonů policisté nelegální migranty v rámci tzv. readmise vrátili zpět na Slovensko, tedy do země, odkud nelegálně překročili státní hranici do Česka.

Policisté podle Kopecké cílili zejména na osoby, které se neoprávněně zdržují na území České republiky v souvislosti s migrační vlnou, včetně převaděčských aktivit. Kontrolovali ale také dodržování pravidel silničního zákona a přepravy nákladů.

Od začátku roku policisté v Pardubickém kraji vypátrali a zajistili celkem 278 nelegálních migrantů, což odpovídá číslu za stejné období v loňském roce. "S ohledem na aktuální migrační situaci budeme v cílených kontrolách pokračovat," dodala policejní mluvčí.