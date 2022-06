Mezi 50 nejnavštěvovanějšími českými atrakcemi má náš kraj jen Stezku v oblacích

/FOTOGALERIE, TABULKY/ Pardubický kraj potvrzuje pozici regionu s minimálním počtem turistických magnetů, které by přitahovaly desetitisíce návštěvníků. Do právě zveřejněného žebříčku TOP 50 nejnavštěvovanějších destinací Česka zpracovaného agenturou CzechTourism se za loňský rok dostala jediná zdejší pamětihodnost, a to Stezka v oblacích na Dolní Moravě. Obsadila 36. místo, navštívilo ji 170 tisíc lidí. Podívejte se ve fotogalerii na zážitky, které Dolní Morava nabízí.

Stezka v oblacích v Dolní Moravě. | Foto: DENÍK/Michal Fanta