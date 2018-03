Meteorologové varují před silným větrem. V neděli může vát rychlostí až 70 km/h

Českou republiku zasáhne v neděli silný vítr. V nárazech může dosáhnout až 70 km/h. Foukat bude hlavně v severních a východních Čechách, na Českomoravské vrchovině a v západních částech Moravy. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Prohlubující se tlaková níže bude postupovat z našeho území dále k severovýchodu. V jejím týlu k nám bude v čerstvém až silném proudění pronikat chladný instabilní vzduch," uvedli meteorologové. Vítr bude zesilovat od rána, zvolna slábnout bude až večer.

Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 08:00 do 23:00 pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočinu a části jižních Čech, jižní Moravy a Olomouckého kraje.

Meteorologové varují, že na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se hlavně do hřebenových partií. Řidiči by pak měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství.