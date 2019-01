Lanškroun – Rada města rozhodovala, zda potvrdí ředitele škol a školských zařízeních ve svých funkcích, nebo budou muset svoji pozici obhájit v konkurzním řízení. Tuto otázku řeší města jako zřizovatelé v souvislosti se změnou školského zákona.

Lanškrounská radnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dana Pokorná

Novela zavedla pravidlo, podle něhož mohou být ředitelé jmenováni do pracovního poměru na dobu určitou, a to na šest let. Zároveň umožnila automatické prodloužení jejich funkčního období o dalších šest let. Lanškrounští radní rozhodli, že město konkurzy plošně vypisovat nebude. „Stojím si za tím, že ředitelé lanškrounských škol pracují velmi dobře,“ konstatovala starostka města Stanislava Švarcová. Rada potvrdila ve funkci sedm ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení, na další tři se změna zákona nevztahovala, protože „ředitelovali“ méně než šest let.

Město vypíše dva konkurzy. V prvním případě se jedná o post ředitele školní jídelny Madoret, ten současný si bude muset svoji pozici obhájit „Rada rozhodla po delší diskuzi těsnou většinou hlasů. Konkurzní řízení nám umožní hledat osoby, které by do řízení příspěvkové organizace mohly přinést kvalitativní změny,“ uvedla k případu Stanislava Švarcová

Druhý konkurz se týká Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka. Dosavadní ředitelka Marta Obrová, která „zušku“ vedla od roku 1993, se k prvnímu srpnu vzdává své funkce.