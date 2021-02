Někoho, kdo by znovu rozjel provoz na sjezdovkách vzdálených zhruba tři sta metrů západně od centra města hledala jablonská radnice už v roce 2013. „Jednali jsme se dvěma zájemci,“ informoval tehdy Orlický deník starosta Miroslav Wágner. Město bylo ochotné provoz vleku podpořit i vyrovnávací platbou, aby zajistilo veřejnou službu. Jednání však nebyla úspěšná. Město čeká rozhodnutí, co se zařízením skiareálu podnikne. „Je už i technicky zastaralé. Nenašli jsme nikoho, kdo by chtěl areál provozovat a město to samo nedokáže,“ uvedl starosta.

I kdyby se vlek rozjel, diskutabilní je, jak velký by o něj byl zájem. Retro lyžování ve stylu Sněženky a machři na kotvách už dnes milovníky zimních sportů příliš neláká. Lyžařský areál v sousedních Čenkovicích skýtá komfortnější zázemí včetně sedačkových lanovek. „Kdyby se vlek znovu rozjel, já bych si zalyžovat zašel, ale jak vysoká návštěvnost by tam byla je těžké odhadnout, lidé si zvykli jezdit do Čenkovic, když je to kousek,“ podotýká mladý muž z Jablonného.

„Investoři se o Malák zajímali, ale naráží to mimo jiné na problém, že zhruba polovina z tras je na pronajatých pozemcích, ten terén není v našem majetku. Už to samo o sobě je omezující,“ vysvětluje starosta, proč se podnikavci z oboru do Jablonného nehrnou. Podle starosty by na Maláku byl užitečný krátký vlek pro děti. „Vedle vleku na mírné loučce byla smyčka, děti na ní jezdily a spousta z nich se tady v Jablonném naučila lyžovat,“ dodává Wágner. Protože vlek funkční je, mohl by být demontován a sloužit někde jinde, nenáročné partě nadšenců. Otázku, co s nevyužívaným zařízením, bude řešit zastupitelstvo.