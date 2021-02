Návrh rozpočtu Letohradu, který bude schvalovat zastupitelstvo během března, počítá i s výstavbou nového kolumbária a opěrné zdi na městském hřbitově. Má jít o jednu z větších letošních investic. Podle starosty města Petra Fialy je v současné době situace taková, že na hřbitově nejsou již žádná urnová místa k dispozici.

Letohrad chystá na městském hřbitově stavbu nového kolumbária včetně opěrné zdi. | Foto: FB Petra Fialy

„Investice ve výši 5,3 milionu korun je rozdělena do dvou let, letos by měla být proinvestována částka 3,2 milionu, zbytek v roce 2022. Celkem vznikne 120 oddělení, kdy do každého se vejde více uren,“ informoval Petr Fiala.